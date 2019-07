Saldi estivi al via, Cassina (Federmoda): “Stagione difficile, buone aspettative legate agli stranieri”

Sono iniziati oggi i saldi estivi a Como e provincia, così come nel resto della Lombardia. La caccia all’affare proseguirà fino al 3 settembre.

“E’ stata una stagione difficile – spiega Marco Cassina, commerciante di piazza Duomo e presidente di Federmoda di Confcommercio Como – Le aspettative sono buone da una parte, perché c’è tanto prodotto disponibile, vedremo un po’ la voglia di spendere degli italiani. Per quanto riguarda Como città, c’è sicuramente un’aspettativa maggiore legata agli stranieri, molto presenti, per cui l’insieme dello sconto e anche, perché no, del recupero dell’iva, può diventare molto interessante”.

© Riproduzione riservata