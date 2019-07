Albavilla, 64enne muore otto mesi dopo un incidente in Liguria

Un 64enne di Albavilla, Valerio Colombo, è morto otto mesi dopo un incidente nel quale era rimasto coinvolto in Liguria, a Sarzana, in provincia di La Spezia. L’uomo viaggiava in sella a uno scooter e si era scontrato contro un’auto, riportando ferite gravissime. Da allora, è sempre rimasto ricoverato in ospedale, prima in Liguria, poi al Sant’Anna dove da gennaio era stato trasferito per essere vicino alla famiglia.

La morte mercoledì scorso, dopo mesi di lotta. La notizia è stata segnalata alla Procura di La Spezia, che aveva aperto un’inchiesta sull’incidente e iscritto sul registro degli indagati il giovane che era alla guida dell’auto.

