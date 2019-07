Agriturismi: numeri in crescita sul Lario. Le recensioni premiano cibo, location e accoglienza

Sono in aumento gli agriturismi in Lombardia, saliti a quota 1.688,+ 35% rispetto al 2009. Sono i numeri elaborati dalla Coldiretti sugli ultimi dati Istat e regionali.

In totale sono 245 le strutture nelle due province lariane, così suddivise: 166 a Como e 79 a Lecco. Alla base di queste cifre – sottolinea la Coldiretti interprovinciale – c’è la possibilità di trascorrere le vacanze a contatto con la natura, in luoghi dai panorami unici, ma anche di assaggiare i piatti della tradizione.

Il cibo – sottolinea Coldiretti – rappresenta il vero valore aggiunto delle vacanze anche in Lombardia, che può contare su un’agricoltura in grado di produrre oltre trecento tesori della tavola certificati tra DOP e IGP, e prodotti tradizionali.

Riscontri più che positivi tra i viaggiatori per le strutture di Como e Lecco. “Il termometro, è quello dei principali motori di ricerca turistica, con le relative recensioni del pubblico” spiega Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco.

“I commenti dei recensori rispecchiano la qualità dei servizi offerti quanto a camere, ristorazione, pulizia e accoglienza” aggiunge Emanuele Bonfiglio, presidente di Terranostra Como Lecco, l’associazione che riunisce gli agriturismi in seno a Coldiretti.

In vetta alla classifica degli ospiti stranieri più soddisfatti della loro esperienza in agriturismo sul lago di Como ci sono soprattutto francesi e tedeschi, ma non mancano feedback a punteggio pieno da Stati Uniti, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e dalla vicina Svizzera. Recensioni positive anche dei viaggiatori provenienti da Emirati Arabi Uniti, Canada e Australia.

