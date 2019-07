Bando paratie, domani il sopralluogo delle ditte interessate

Paratie di Como, domani è previsto il sopralluogo delle ditte interessate a partecipare al bando per la realizzazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago. Due le date indicate dalla Regione per visitare le aree: la prima è domani, 18 luglio, la seconda è fissata per il 25 luglio alla stessa ora. Per i partecipanti il sopralluogo è obbligatorio, come indica chiaramente il bando.

Il termine per la consegna delle offerte è alle 16 del prossimo 13 settembre. Il bando di gara è stato ufficialmente pubblicato, con procedura europea, ed è visibile sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, quella dedicata ai bandi pubblici.

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

