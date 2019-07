Comaschi amanti degli animali. Il 60% li porterebbe anche sul posto di lavoro

Comaschi amanti degli animali: insieme agli amici a quattro zampe sia in vacanza sia in ufficio. Lo rivelano i dati dell’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice dell’Automobile Club d’Italia, che ha evidenziato il legame sempre più forte dei comaschi verso il mondo animale.

Più della metà dei cittadini infatti, il 60%, vorrebbe portare con sé il proprio animale in ufficio. Se cane e gatto sono in vetta alle preferenze dei comaschi, il 69% si dichiara contrario a possedere un animale esotico in appartamento. “Devono rimanere nel loro habitat naturale, ma possono anche essere un pericolo sia per chi li possiede che per gli altri”, hanno spiegato gli intervistati. Per una felice convivenza nella vita di tutti i giorni è però importante rispettare alcune regole, sia per evitare di danneggiare altre persone, sia per evitare di incorrere in eventuali sanzioni: l’uso di museruole e guinzagli e l’attenzione alla pulizia dei marciapiedi, ad esempio, secondo il 39% degli intervistati ancora troppo spesso vengono trascurati da padroni negligenti. Il 41% dei comaschi al riguardo vorrebbe più controlli, mentre il 13% pensa che sarebbero necessarie multe molto più elevate per tutti coloro che trasgrediscono. E quando è tempo di vacanze il 29% dei comaschi preferisce portare il suo amico a quattro zampe con sé invece che lasciarlo in qualche struttura, e per il 28% la meta si sceglie in base alle strutture che lo possano ospitare. “Con il caldo torrido anche per gli animali valgono le stesse regole che utilizziamo per l’uomo – spiega il veterinario Marco Pizzagalli che lancia un appello a tutti i proprietari di animali – Informarsi per tempo su quale pensione è più adatta per il nostro animale, consultare amici e conoscenti e fare ricerche per non arrivare all’ultimo momento impreparati. Se si va all’estero – conclude l’esperto – effettuare l’antirabbica per tempo mentre chi ha scelto un soggiorno italiano occorre prestare attenzione alla Leishmaniosi, trasmessa da un parassita presente soprattutto sulle coste e nel centro e sud della penisola”.

