Dopo il caldo i temporali. Il Comune: limitare gli spostamenti in auto ed evitare i sottopassi

Dopo il caldo soffocante sono in arrivo violenti temporali e piogge abbondanti. È stato emesso nelle scorse ore da Regione Lombardia un’allerta con codice arancione (criticità moderata) per temporali forti e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nella zona del Lario e delle Prealpi.

Da oggi pomeriggio, infatti, previsto un peggioramento delle condizioni meteo.



L’amministrazione comunale di Como ha fatto sapere che informerà tempestivamente i cittadini di eventuali problematiche sul territorio e chiede, qualora si dovessero verificare forti temporali, di limitare gli spostamenti in auto, di non utilizzare i sottopassi eventualmente allagati e di prestare attenzione alla caduta di rami e ai corsi d’acqua a regime torrentizio.

Come da piano di emergenza locale è già stata predisposta una reperibilità del personale di Protezione civile che lavorerà in stretta sinergia con il settore Reti, strade e acque e il Comando di Polizia locale.

