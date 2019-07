Finanziamenti per ristrutturare le caserme dei carabinieri, soldi anche per Cantù

Il consiglio regionale ha stanziato 3 milioni e 600mila euro per la riqualificazione delle caserme dei carabinieri della Lombardia. I finanziamenti sono programmati per i prossimi tre anni. “Sono soddisfatto che in maniera unanime il Consiglio regionale si sia espresso positivamente su questo emendamento che ha come obiettivo quello di finanziare un vero e proprio programma di interventi identificati come prioritari per realizzare sul territorio lombardo nuove sedi per l’accasermamento dei reparti dell’Arma”, è il commento dell’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori.

Tra gli interventi finanziati quelli per le caserme di Clusone e Stezzeno, nella Bergamasca e di Cantù, mentre sono in corso di approvazione gli accordi di programma relativi ai presidi di Lodi Vecchio e di San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona.

