Maltempo nella provincia di Como, la Regione stanzia 1,15 milioni di euro per i danni

Uno stanziamento complessivo di 48 milioni di euro per far fronte al dissesto idrogeologico e ai danni causati dalle ondate di eccezionale maltempo di ottobre 2018 e della primavera 2019. Regione Lombardia, per prevenire e sanare situazioni di rischio che gravano su centri abitati o infrastrutture regionali, ha dato avvio a diversi programmi di intervento urgenti, strutturali e di manutenzione e ripristino.

Per la provincia di Como sono stati stanziato fondi per 1,15 milioni di euro per opere tra interventi urgenti e indifferibili e interventi di manutenzione e ripristino.

A Lezzeno 100mila euro per la sistemazione idraulica di Valle di Bagnana, mentre a Eupilio 150mila euro per messa in sicurezza dai crolli del Monte Cornizzolo. A Menaggio, invece, sono stati stanziati 300mila euro per la sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Senagra e infine a Sorico la somma di 500mila euro per messa in sicurezza versante a monte strada per Dascio.

