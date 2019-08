Emergenza abitativa a Como, la Regione stanzia oltre 300mila euro per i cittadini in disagio economico

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, lo stanziamento, per il 2019, di oltre 6,4 milioni di euro, per aiutare i cittadini che si trovino in momentanea condizione di disagio economico a pagare il canone d’affitto delle abitazioni in cui vivono, in locazione a libero mercato e nei servizi abitativi sociali. L’intervento rientra tra quelli previsti dai piani e dai programmi di contrasto all’emergenza abitativa.

“Con queste misure – ha sottolineato l’assessore Bolognini – confermiamo l’attenzione e la sensibilità della Giunta per chi si trova in temporanea difficoltà economica. Vogliamo aiutare chi attraversa un periodo di disagio, spesso neppure imputabile alla sua volontà, a guardare con ottimismo al futuro”.

Alla provincia di Como sono stati assegnati 374.941 euro. Di seguito l’elenco degli ambiti beneficiari: Campione d’Italia, Cantù, Como, Dongo, Erba, Lomazzo – Fino Mornasco, Mariano Comense, Menaggio, Olgiate Comasco.

© Riproduzione riservata