Case popolari, da Regione arrivano finanziamenti a sostegno delle famiglie in difficoltà

Case popolari, da Regione Lombardia arrivano finanziamenti a sostegno delle famiglie indigenti. La misura è indirizzata a due platee di potenziali beneficiari: la prima, che prevede contributi sino a 2mila euro annui, riguarda i nuclei famigliari in condizione di povertà assoluta, che accedono per la prima volta ai Servizi abitativi pubblici (Sap) e sono in attesa di assegnazione dell’alloggio. La seconda è rivolta alle famiglie già assegnatarie di un’abitazione di edilizia pubblica, che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica e non riescono a pagare la locazione sociale. In questo caso sono previsti sino a 2.500 euro annui.

Per i Comuni della provincia di Como sono stati stanziati oltre 485mila euro.

I beneficiari sono: Albavilla, Albese con Cassano, Alzate Brianza, Arosio, Asso, Bellagio, Binago, Bregnano, Brenna, Bulgarograsso, Cadorago, Cantu’, Canzo, Carbonate, Carimate, Carugo, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cermenate, Cernobbio, Colonno, Colverde, Como, Cucciago, Erba, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegro’, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gravedona ed Uniti, Guanzate, Inverigo, Lambrugo, Lasnigo, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago d’Erba, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Musso, Novedrate, Olgiate Comasco, Orsenigo, Proserpio, Rodero, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Tremezzina, Turate, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

