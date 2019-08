Campione d’Italia, 4 dipendenti lasciano il Comune. Rassegnano le dimissioni dal servizio per giusta causa

Quattro dipendenti del Comune di Campione rassegnano le proprie dimissioni dal servizio per giusta causa: per mancato pagamento degli arretrati non versati dal 2017. Lo annuncia il sito specializzato gioconews.it che ha preso visione dei verbali di deliberazione firmati dal commissario prefettizio Giorgio Zanzi. Nel documento, Zanzi “delibera di accettare le dimissioni qualificate quali volontarie presentate dai dipendenti comunali a tempo indeterminato”. Si tratta nello specifico di tre assistenti scelti della polizia locale di Campione d’Italia e di un collaboratore del settore dell’ufficio postale. La partita per i 31 dipendenti che avevano invece ricevuto la lettera di dimissioni firmata dal commissario si giocherà il prossimo 9 settembre, quando è stata fissata la camera di consiglio dal Tar del Lazio.

