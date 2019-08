Riapertura del Casinò di Campione, interrogazione di De Bertoldi (FdI). Butti: “Imbarazzante latitanza del governo”

Casinò di Campione: nei giorni scorsi il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi ha presentato un’interrogazione per chiedere la riapertura della casa da gioco.

Il casinò è chiuso da oltre un anno e la comunità campionese sta attraversando una crisi mai sperimentata prima.

Rivolgendosi ai ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle finanze, De Bertoldi ha ricordato che la chiusura del casinò di Campione d’Italia sta causando gravissimi problemi occupazionali ed economici per l’intera comunità locale.

Il senatore ha chiesto ai ministri se non convengano che la situazione attuale di estrema gravità degli ex lavoratori del casinò di Campione d’Italia dal punto di vista sociale e morale richieda urgenti iniziative finalizzate a rivedere un piano d’azione del Governo, volto a salvaguardare gli ex dipendenti della casa da gioco. E ancora, quali iniziative i ministri intendano introdurre al fine di prevedere in tempi rapidi la riapertura dell’attività del casinò.

BUTTI: “IMBARAZZANTE LATITANZA DEL GOVERNO”

Sul tema interviene anche Alessio Butti, parlamentare lariano di Fratelli d’Italia.

“Ringrazio il collega che su mio suggerimento, essendo alla commissione Finanze del Senato, ha depositato l’ennesima interrogazione parlamentare di FDI sullo scandaloso “caso Campione” – dice Butti – Il tema è sempre lo stesso: l’imbarazzante latitanza del governo pentaleghista di fronte al dramma di chi ha perso un lavoro e sta perdendo la speranza. Il governo tace, l’unica proposta pervenute da esponenti 5 stelle è stata l’introduzione della blockchain a Campione (come affrontare la crisi della Silycon Valley americana proponendo la riapertura delle botteghe dei ciabattini). Risolvano in fretta questa pagliacciata di crisi di governo, si vada la voto e si restituisca dignità ad una intera comunità”



© Riproduzione riservata