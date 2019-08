De Corato: “Spaccio, emergenza in Lombardia. Sei coinvolti su dieci sono stranieri”

“Lo spaccio di droga è una emergenza in Lombardia”.

Sono le parole dell’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato.

“Secondo i dati riferiti dall’ultima relazione annuale della Direzione Centrale servizi antidroga del Viminale del 2019 – spiega l’assessore – in Lombardia, sono state denunciate per reati sugli stupefacenti complessivamente 5.020 persone, con un aumento dello 0,99% rispetto all’anno precedente, corrispondenti al 14,05% del totale nazionale”. In provincia di Milano è stato registrato il 53,55% delle persone segnalate a livello regionale. In provincia di Como il 6%.

“Dato significativo e preoccupante – conclude De Corato – è che in Lombardia gli stranieri sono il 60% dei denunciati a fronte del 40% della media nazionale”

