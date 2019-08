Giro di Lombardia, oggi il sopralluogo in città di Rcs Sport. Pronto il nuovo tracciato

Sopralluogo oggi in piazza Cavour e in città di Rcs Sport a Como per definire i particolari del finale del Giro di Lombardia 2019, che il prossimo 12 ottobre scatterà da Bergamo e terminerà sul lungolago.

Non mancheranno le novità rispetto all’edizione 2018 – sempre terminata sul Lario con il successo del francese Thibaut Pinot – e saranno sostanziali le differenze rispetto alla tappa del Giro d’Italia chiusa a Como lo scorso 26 maggio con l’affermazione di Dario Cataldo.

Tra le novità del percorso c’è il ritorno della Valfresca che farà seguito ai passaggi su Ghisallo, Muro di Sormano e Colle di Civiglio.



