Il difensore Luca Crescenzi al Como con un contratto biennale

Il Como 1907 comunica di aver ingaggiato il difensore Luca Crescenzi con contratto biennale. Classe 1992, dopo esser cresciuto nelle giovanili della Lazio ha accumulato molte presenze in Serie C tra Pisa, Reggina, Vicenza, Pro Vercelli, Arezzo, Viareggio e Nocerina e in Serie B con Siena e Pisa.

“E’ un piacere essere qui – dice Crescenzi – Como è una bella piazza con grande storia e tradizione. Arrivare qui mi dà sensazioni molto positive”.

“Al Como serviva un giocatore con carisma e fisicità – conclude il direttore sportivo, Carlalberto Ludi – Per esperienza, conoscenza della categoria e ambizione, Crescenzi è il tassello giusto per completare il reparto”.

© Riproduzione riservata