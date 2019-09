Indice di sportività: Como promossa dal Sole 24 Ore

Como si guadagna la medaglia di “provincia sportiva”: secondo l’indice di sportività stilato dal Sole 24 Ore, è 38esima su 107 province italiane.

Un balzo in avanti di ben 16 posizioni rispetto all’anno scorso.

Da sottolineare il tasso di “praticabilità sportiva”, che colloca Como in 19esima posizione.

Metà classifica alla voce “sport di squadra”, decisamente meglio (35esimo posto) negli sport individuali, con un picco (14esimo posto) nel ciclismo. Male, invece, il nuoto (85esima posizione).

Interessante è poi la voce “Sport e storia”, dove Como è in quarta posizione. Si tratta della prima realtà lombarda e in Italia si piazza dietro solo a Trieste, Verbania e Genova.

Per numero di sportivi tesserati nelle federazioni Coni, Como è addirittura decima in Italia (seconda in Lombardia); la provincia lariana spicca nei numeri legati allo sport paralimpico e allo sport per i bambini, mentre deve migliorare alla voce “sport femminile”. Infine, le strutture sportive: 37esimo posto a livello nazionale.

