Moltrasio tra i 20 borghi più belli d’Italia, la classifica 2019 di Skyscanner

Moltrasio tra le 20 città più belle d’Italia, secondo la classifica stilata dal motore di ricerca viaggi Skyscanner. Borghi, città e piccoli comuni italiani dalla bellezza indiscussa, a cui ispirarsi per la prossima gita fuori porta. Skyscanner ha considerato le città italiane, una per ogni Regione, con una popolazione inferiore ai 150mila abitanti, paesi e cittadine con un borgo ben conservato, che esprimessero le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della propria Regione di appartenenza; oltre a lasciarsi ispirare dai preziosi commenti ricevuti sui social dai propri utenti, in occasione delle campagne precedenti.

Moltrasio finisce in quarta posizione, dopo Sarre in Valle D’Aosta, Finestrelle in Piemonte e Apricale in Liguria.

“Giardini rigogliosi e ville sontuose si specchiano sulle acque del Lario, mentre le chiese impreziosiscono la parte alta dell’abitato – si legge nella descrizione di Skyscanner che consiglia ai visitati, “dopo una passeggiata lungo le sponde del lago, di salire sul borgo per respirare la sua atmosfera rilassata, entrando di tanto in tanto negli edifici religiosi che spuntano lungo la strada. Da non perdere la Chiesa di San Martino che custodisce all’interno della Cappella del Crocifisso la Sacra Spina e la Chiesa di Sant’Agata, vero e proprio gioiello di architettura romanico-lombarda. Infine degustate il meglio della cucina lariana, tra pesce in carpione e polenta uncia”

