Tagli al Comune di Campione verso la conferma

Comune di Campione d’Italia: i tagli dovrebbero essere confermati.

La sospensiva sull’effetto degli atti, con cui il commissario prefettizio Giorgio Zanzi aveva dato il via alla riduzione dell’organico, è prossima all’annullamento. Una riduzione a dir poco drastica: resterebbero 16 dipendenti su 102.

La battaglia legale è in corso al Tar del Lazio.

Ieri a Roma era prevista l’udienza sulla sospensiva delle procedure di licenziamento. “Dalle informazioni che abbiamo i giudici a breve emetteranno l’ordinanza in cui viene rigettata la richiesta di sospensiva fino alla discussione del merito”, diceva ieri Vincenzo Falanga, della Uil Funzione Pubblica. L’udienza sul ricorso inizialmente fissata per il 19 novembre, si è appreso ieri, è stata anticipata di oltre un mese, all’8 ottobre.

