Handbike, la comasca Roberta Amadeo campionessa del mondo

La comasca Roberta Amadeo, presidente dell’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, si è laureata campionessa del mondo nella prova a cronometro di handbike ai Mondiali di ciclismo paralimpico in corso a Emmen, in Olanda. Al suo primo mondiale in maglia azzurra, l’atleta ha battuto la padrona di casa.

Ieri una prima medaglia “comasca” era arrivata con Paolo Cecchetto, oro nella staffetta a cronometro con Luca Mazzone e Alex Zanardi.

