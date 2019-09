Giro di Lombardia, edizione dedicata a Gimondi. L’arrivo sul lungolago il 12 ottobre

Il ciclismo riporta Como sotto i riflettori mondiali con l’arrivo sul lungolago del Giro di Lombardia, il prossimo 12 ottobre. La corsa partirà da Bergamo e prevede un percorso di 243 chilometri. Il percorso, presentato oggi a Bergamo, segna un ritorno alla tradizione dopo che lo scorso anno la chiusura per lavori della Valfresca aveva costretto gli organizzatori a modificare il tracciato. In territorio comasco, i ciclisti percorreranno la salita del Ghisallo, il muro di Sormano, con pendenze fino al 25%, la strada verso Civiglio e quindi la Valfresca e la via verso San Fermo della Battaglia. L’arrivo sarà poi sul lungolago.

Al via ci saranno ciclisti di 25 squadre e la corsa garantirà al Lario una vetrina mondiale, con quasi 200 Paesi di tutto il mondo collegati. Lo scorso anno, la diretta era stata seguita da più di 16 milioni di persone.

Dopo l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia, i, ciclismo regala nuovamente a Como una giornata di grande sport. Il Giro di Lombardia 2019 sarà dedicato a Felice Gimondi, il campione bergamasco scomparso nell’agosto scorso.

