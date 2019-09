Il “Trofeo Lombardia” torna alla Pallacanestro Cantù, Pancotto: “Obiettivo, la permanenza in serie A”

Nuova soddisfazione per la Pallacanestro Cantù, che dopo aver battuto in semifinale la Germani Basket Brescia e il KK Cedevita Ljubljana in finale, si aggiudica a Desio l’undicesima edizione del “Trofeo Lombardia”. E questo nonostante le pesanti assenze di Clark e Hayes. I biancoblù tornano ad alzare il trofeo desiano a distanza di cinque anni: l’ultima affermazione risaliva al 2014. Quella che si è disputata al “PalaDesio” è stata una vera battaglia, con i brianzoli guidati da Pecchia, autore di 17 punti. Per Cantù cinque giocatori in doppia cifra su nove utilizzati: oltre a Pecchia, 16 di Wilson, 13 a testa per Burnell e Collins e 10 per Rodriguez. “Sono state due partite giocate con la stessa intensità, la stessa voglia di difendere e la stessa qualità di attacco – è il commento di coach Cesare Pancotto – Due successi che determinano il lavoro che questa squadra ha fatto sino ad oggi. Noi dobbiamo guardare al nostro obbiettivo, – ha proseguito Pancotto – la permanenza in Serie A, continuando a lavorare con la stessa intensità e cominciando a sviluppare, come già stiamo facendo nei nostri allenamenti, la qualità delle nostre partite. Quindi autostima sì, ma rimaniamo una squadra considerata tra una di quella che deve retrocedere, quindi – ha concluso Pancotto – dobbiamo avere la voglia di ribaltare questo pronostico, pur sapendo che sarà difficile”.

