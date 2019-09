Trenord, bonus per l’abbonamento di ottobre: la Chiasso-Como-Monza-Milano tra le linee peggiori

Bonus Trenord anche a ottobre per i pendolari che usufruiscono quotidianamente di alcune direttrici, quelle che nel mese di luglio hanno registrato più ritardi e soppressioni. Tra le linee più critiche, che non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal contratto di servizio c’è ancora una volta la linea Chiasso-Como-Monza-Milano.

È quanto emerge dal report di Trenord, che anche per il mese di ottobre prevede uno sconto del 30 per cento sull’abbonamento mensile, oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento. Secondo i dati diffusi da Trenord, tra le linee peggiori come detto, compare ancora una volta la Chiasso-Como-Monza-Milano, con un indice di affidabilità del 8,81%, ben al di sopra della soglia minima del 5% garantita dalla società.

“A giugno e a luglio 2019 il servizio ferroviario ha registrato ancora un netto peggioramento nonostante gli annunci”, ha spiegato nei giorni scorsi Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, commentando gli ultimi dati relativi a puntualità e affidabilità del servizio ferroviario regionale. Orsenigo è fautore di una proposta che chiede che Regione Lombardia finanzi l’acquisto di abbonamenti per studenti, “a maggior ragione per coloro che per spostarsi usano il treno e soffrono contestualmente di questi disagi – continua il consigliere dem – A questo punto, diventa ancora più urgente pensare a una proposta per coprire totalmente o parzialmente l’acquisto di abbonamenti per studenti dagli 11 ai 26 anni che frequentano le scuole medie, superiori o l’università”.

