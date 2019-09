Riduzione dell’incidentalità stradale, sul Lario co-finanziati dalla Regione interventi per un milione di euro

Sono 73 le proposte progettuali che Regione Lombardia cofinanzierà per 25 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità stradale. Sono tre gli Enti della provincia di Como ammessi a cofinanziamento regionale, per un totale di circa un milione di euro. A beneficiare del cofinanziamento saranno la Provincia di Como (600mila euro, di cui 300mila euro dalla Regione), il Comune di Brenna (223.393, di cui 100mila euro dalla Regione) e il Comune di Mariano Comense (200.572, di cui 95mila euro dalla Regione).

