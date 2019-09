Tutela delle vittime di reato, in Lombardia c’è il garante regionale

Incontro questa mattina a Como con il Garante per la tutela delle vittime di reato, Elisabetta Aldrovandi: si tratta della prima figura del genere ad essere istituita per legge in Italia (legge regionale n°22 del 2018). La Lombardia apre, dunque, la strada alle altre regioni.

Presenti il Presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi oltre ai vertici delle amministrazioni comunali e provinciali e ai rappresentanti di Questura, Procura, Tribunale, ATS e ASST locali.

Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato ha tra i suoi compiti principali quello di fornire assistenza gratuita alle vittime di reato collaborando con istituzioni e organismi di garanzia e professionali. Inoltre favorisce attraverso le strutture regionali un efficace accesso a trattamenti assistenziali e psicologici e promuove attività di informazione e di formazione a tutela delle vittime.

Elisabetta Aldrovandi, 45 anni, avvocato, modenese, è anche fondatrice e presidente dell’Osservatorio nazionale per il sostegno delle vittime e da sempre ha impostato la sua attività professionale occupandosi di tutela delle vittime di reati, crimini violenti e dell’assistenza ai familiari in sede processuale.

Elisabetta Aldrovandi, garante regionale per la tutela delle vittime di reato

L’ufficio per la tutela delle vittime di reato risponde al numero 02.67482878.

