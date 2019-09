Canturina Bis, dalla Regione 1 milione e 300mila euro

Un milione e trecentomila euro per la Canturina Bis: la Regione stanzia il contributo.

Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, il comasco Alessandro Fermi. Il cofinanziamento è indirizzato al primo lotto funzionale per collegare Cucciago con corso Europa a Cantù. Circa un chilometro e mezzo di strada.

“Tocca ora a Comuni e Provincia – aggiunge Fermi – reperire il restante 50% delle risorse necessarie per avviare i lavori e dare così inizio alla realizzazione di una infrastruttura particolarmente importante per il territorio canturino. Tengo a precisare che, a conferma della volontà concreta di Regione Lombardia quasi metà dell’importo, ovvero 600mila euro, sono già attestati sul 2019 e i rimanenti 700mila euro sul 2020, dimostrazione di come per noi quest’opera rivesta sicuramente priorità particolare”.

“Finalmente, Regione Lombardia delibera lo stanziamento di 1,3 milioni di euro per la Canturina bis, tra Cantù e Cucciago, dopo che l’avevo sollecitato, con un emendamento, ancora a dicembre, in fase di bilancio”, conclude Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico.

