Alimentazione e dintorni, domani un incontro per sfatare le bufale sul cibo

Spezie dalle proprietà miracolose, diete fai da te, falsi miti su glutine e carni rosse. L’ordine dei medici di Como scende in campo contro le “fake news” sull’alimentazione, veicolate soprattutto online, scientificamente infondate e spesso dannose per la salute.

Per sfatare le “bufale” del web e informare su scelte consapevoli e corretti stili di vita, domani a partire dalle 16.45 in biblioteca a Como è in programma l’incontro “Dottore ma è vero che? Alimentazione e dintorni”.

La partecipazione è libera e gratuita.



L’approfondimento, organizzato in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e patrocinato da Comune, Ats Insubria, ospedale Valduce e Istituti Clinici Villa Aprica, ospiterà gli esperti di “Dottoremaeveroche?”, il portale della Federazione ideato per offrire alla popolazione un’informazione accessibile e attendibile sui temi sanitari di maggiore interesse.



Tra i relatori l’allergologa e immunologa Marina Russello, Marco Missaglia, medico specialista in scienza dell’alimentazione e dietologia e Licia Snider, specialista in gastroenterologia endoscopica. Paola Palestrini, docente di biochimica farà il punto sulla dieta mediterranea, mentre il dirigente medico Alessandro Conte interverrà sull’argomento “Il miracolo è servito: quando il marketing conta di più”.

© Riproduzione riservata