Calcio, domani Como – Giana. Le limitazioni in zona stadio

Partenza sprint per il Como di mister Marco Banchini con due vittorie seguite poi da due sconfitte e poi 3 pareggi consecutivi, l’ultimo nella trasferta a Olbia. Il prossimo turno sarà un anticipo, domani sera alle 20.45 al Sinigaglia i biancoblu incontreranno il Giana, attualmente fanalino di coda con 2 punti.

In vista della partita di calcio scatteranno anche le consuete limitazioni alla circolazione e alla sosta delle auto nelle aree circostanti lo stadio. I divieti riguarderanno le strade che formano il perimetro attorno al Sinigaglia, in particolare: via Sinigaglia, viale Puecher e viale Vittorio Veneto, ad eccezione dei veicoli autorizzati.

A partire dalle ore 13 di domani, sabato 5 ottobre, la zona sarà off limits per le auto. Nello scorso match infrasettimanale, contro l’Arezzo al Sinigaglia, la polizia locale di Como aveva provveduto alla rimozione di una ventina di auto.

