Forum Coldiretti a Villa d’Este, sabato atteso il premier Conte

Il presidente del Consiglio dei Ministri è atteso nel weekend sul lago di Como.

Giuseppe Conte arriverà domani sera sul Lario, e sabato interverrà al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione di The European House – Ambrosetti a Villa d’Este a Cernobbio.

L’apertura del forum è prevista domani: è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare, che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche nazionali ed estere. Nell’arco dei due giorni saranno affrontati temi correlati all’ambiente, alla sicurezza alimentare e all’economia con spazi di approfondimento e la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirate.

Tra gli argomenti in calendario, anche un focus sull’impatto dei dazi Usa sulle imprese ed i rischi per il Made in Italy con analisi ed esposizione ad hoc su “La tavola degli americani dopo i dazi”.

