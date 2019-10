Aiutare i giovani a scrivere il proprio futuro. A Lariofiere torna Young, il salone dell’orientamento

I dati nazionali e locali parlano chiaro: sono ancora molti gli studenti che si fermano alla licenza media o comunque prima del diploma. E’ difficile individuare una sola causa: si va da ragioni economiche e sociali a motivazioni individuali.

Tra queste può rientrare anche la scelta di un percorso scolastico non adeguato alle proprie inclinazioni.

Per aiutare i ragazzi in queste importanti decisioni e per fornire loro e alle loro famiglie l’ampio ventaglio delle opportunità formative torna a Lariofiere, Young, il salone nazionale dell’Orientamento, arrivato alla 12esima edizione. Dal 15 al 19 ottobre il mondo della formazione scolastica e lavorativa sarà riunito a Erba. Previsti oltre 20mila visitatori e più di 300 scuole dalle diverse province lombarde.

Saranno infatti presenti 166 realtà italiane ed estere tra scuole, istituti, fondazioni, accademie, università, professioni in divisa, ordini e collegi professionali, aziende e agenzie per il lavoro, volontariato a disposizione per presentazioni collettive e incontri singoli. In programma inoltre oltre 200 iniziative di orientamento tra laboratori, incontri, seminari.

Le giornate di martedì e mercoledì ottobre saranno dedicate agli studenti delle scuole medie, giovedì e venerdì il focus sarà puntato sui ragazzi delle scuole superiori e gli universitari. L’intera giornata di sabato invece vedrà protagonisti tutti gli studenti indistintamente. E’ fondamentale partire dalle attitudini naturali dello studente, dalle sue potenzialità e dalle sue competenze per indirizzarlo nel migliore dei modi.

