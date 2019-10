Il giro di Lombardia sul Lario. Evento mondiale: collegate 193 nazioni

I big del pedale in arrivo a Como per la classica di fine stagione: il giro di Lombardia.

Il gran finale – dopo la partenza da Bergamo – che comprende la scalata di Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio, Valfresca e il traguardo in piazza Cavour. Collegate da tutto il mondo, per seguire l’evento curato da Rcs Sport, 193 Nazioni.

Gli appassionati si preparano a seguire quella che sarà una sfida tra contendenti di altissimo livello come hanno fatto nello scorso mese di maggio, quando accolsero la tappa del Giro d’Italia scattata da Ivrea. Tra gli iscritti al “Lombardia” – che sarà dedicato al compianto Felice Gimondi – tre vincitori delle classiche – monumento del 2019. Philippe Gilbert, Alberto Bettiol e Jakob Fuglsang.

In corsa anche i trionfatori di Vuelta e Tour, rispettivamente lo sloveno Primoz Roglic (martedì sul gradino più alto del podio alla Tre Valli Varesine) e il colombiano Egan Bernal. Last minute è atteso al via anche Richard Carapaz, la maglia rosa del Giro d’Italia 2019.

Tra gli altri iscritti, il due volte dominatore in piazza Cavour, Vincenzo Nibali, e i migliori delle edizioni 2016 e 2014, il colombiano Esteban Chaves e l’irlandese Daniel Martin.

In lizza anche i due protagonisti della fuga che caratterizzò la tappa del Giro d’Italia terminata in piazza Cavour lo scorso 26 maggio, l’abruzzese Dario Cataldo (primo) e il bergamasco Mattia Cattaneo (secondo).

Si parte domani alle 10.30 da Bergamo; le salite decisive del Triangolo Lariano (Ghisallo e Muro di Sormano) precederanno le ascese alle porte della città (Civiglio e Valfresca). Poi il traguardo in piazza Cavour, previsto dalle 16.35 in poi, a seconda della media che sarà tenuta dai corridori.

Ma quello che sta per iniziare sarà un intero fine settimana consacrato allo sport del pedale. Domenica è in programma la Gran Fondo “Il Lombardia” con il via e l’arrivo a Cantù. Già annunciata una partecipazione da record (circa 2.500 atleti).

