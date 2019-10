Domani a Fino Mornasco il Baby Loss Awareness Day e una mamma scrive all’astronauta Luca Parmitano

Ricorre anche a Como il “Baby Loss Awareness Day 2019”, la giornata internazionale della consapevolezza sulla morte dei bambini durante la gravidanza o dopo il parto. Questa giornata di informazione e sensibilizzazione ricorre il 15 ottobre e si celebra ogni anno con numerose iniziative locali. L’associazione scientifico-assistenziale Ciao Lapo Onlus con il patrocinio, tra gli altri, dei comuni di Como e Fino Mornasco e di regione Lombardia, organizza all’Ottagono di Fino Mornasco un pomeriggio (a partire dalle 16) con proiezione del docufilm “Lamoreverticale” di Teresa Poli, al termine è previsto un dibattito aperto tra i professionisti che interverranno e i genitori. Alle 18 volo di bolle di sapone e alle 19 onda di luce con le candele accese.

Ma da Fino Mornasco parte un’iniziativa che coinvolge l’astronauta Luca Parmitano a cui una mamma ha scritto direttamente sulla pagina Facebook: “Tutti noi quando pensiamo ai nostri bambini guardiamo all’insù e proiettiamo la nostra immaginazione in quel cielo in cui tu navighi” e poi ancora “Forse le nostre luci sono troppo deboli per arrivare lassù e così ci siamo chiesti se ci potessi aiutare a illuminare anche il tuo pezzettino di cielo. c’è nella vostra stazione spaziale un faretto, una spia, una lucetta che possa far arrivare la nostra onda di luce tra le stelle?”

© Riproduzione riservata