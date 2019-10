Calcio, domani Como Pontedera al Sinigaglia

Como in campo contro il Pontedera domani al Sinigaglia per la prima di una serie di tre partite nell’arco di una settimana. La squadra toscana è terza in classifica. “Una posizione che non mi sorprende, ha spiegato mister Marco Banchini ieri nella presentazione della partita – Alle spalle della squadra c’è una società solida che ha puntato sulla programmazione”.

I lariani scendo in campo dopo il pareggio in trasferta contro l’Alessandria. Dopo la partita di domani dovranno giocare nuovamente mercoledì 23 in trasferta a Carrara e quindi di nuovo la domenica successiva per il derby contro il Lecco.

“Non sono abituato a pensare a tre partite, sono concentrato solo sul Pontedera – ha detto Banchini – Nella nostra mente ora c’è soltanto la sfida con i toscani, una squadra con molti giovani ma che hanno buona esperienza in serie C e che sono abituati da anni a giocare insieme. Un interlocutore tutt’altro che semplice da affrontare”.

La partita al Sinigaglia è in programma alle 15 e sarà ancora possibile acquistare i biglietti domani ai botteghini prima dell’inizio del match. Il ticket costa 12 euro per la curva, 22 la tribuna laterale, 32 la centrale e 55 la tribuna d’onore.

