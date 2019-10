Basket, Cantù ritrova il successo e batte Trento. CoachPancotto: “Dobbiamo lavorare per avere continuità”

Cantù ritrova il successo dopo due sconfitte di fila. Dopo, infatti, il ko contro Reggio Emilia e poi Venezia, i biancoblù si rialzano e battono la Dolomiti Energia Trentino dell’ex coach Nicola Brienza, in un “PalaDesio” bollente, con oltre 3mila spettatori: 78 a 72 il risultato finale.

Vincendo, la compagine canturina sale a quota quattro punti dopo il successo inaugurale sul campo di Brindisi. Cinque i giocatori in doppia cifra, menzione speciale merita Clark, a segno con 2 soli punti ma autore di ben nove assist.

“Complimenti ai miei giocatori, meritavano questo tipo di partita – ha spiegato nel post partita il coach della Pallacanestro Cantù, Cesare Pancotto – abbiamo giocato una partita con una durezza mentale di altissimo livello, partendo da una difesa che voleva proteggere l’area dei tre secondi e contrastare il tiro, cosa che ci è riuscita in modo importante. In attacco le due cose che hanno evidenziato la qualità della nostra partita sono i 18 assist e i 5 giocatori in doppia cifra”. Poi aggiunge: “Ora, però, dobbiamo fare uno step in avanti, è necessario capire cosa ci serve in casa e fuori casa per strappare altri biglietti e essere già pronti. Questo campionato ogni settimana stravolge ogni tipo di pensiero e i risultati di questa sera lo dimostrano – infine Pancotto conclude – C’è da fare un lavoro per dare continuità a ciò che stiamo facendo”.

