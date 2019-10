Torna il grande ciclismo a Como: il Giro d’Italia 2020 percorrerà tutto il Lario

Il Giro d’Italia torna a Como: è stato svelato il percorso 2020, e la carovana rosa percorrerà numerosi chilometri in provincia di Como.

La sorpresa – positiva – oggi, durante la diretta televisiva da Milano per la presentazione della corsa. Il Lario si conferma quindi terreno di grande ciclismo: quest’anno ha già ospitato l’arrivo di una tappa del Giro e del Lombardia, classica monumento.

Il Giro 2020, dal punto di vista della promozione turistica, forse premia ancor più la provincia di Como rispetto all’edizione di quest’anno.

La tappa comasca è la Morbegno-Asti, in programma venerdì 29 maggio: 251 km, la più lunga della corsa. Attraversa quasi tutta la provincia di Como nel suo punto più spettacolare: il lago.

La carovana di ciclisti attaccherà la Regina all’altezza del ponte del Passo, a Sorico, e percorrerà tutta la sponda occidentale del Lario verso sud. Domaso, Dongo: tutto l’Altolario fino a Menaggio, poi la Tremezzina, quindi Argegno e Como, per proseguire in direzione sud.

Il tutto, nel pomeriggio di venerdì. E nell’ultima fase della corsa, quella più emozionante, dove i campioni si sfidano sulle grandi salite.

