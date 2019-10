Appiano Gentile: anziano disperso mentre cerca funghi. Era caduto nel torrente in secca

Dopo la grande preoccupazione, il sollievo. Disavventura a lieto fine per un uomo di 83 anni che risultava disperso dal primo pomeriggio di ieri, ritrovato dopo alcune ore di ricerche. Era stato il nipote dell’uomo, in serata, a far scattare l’allarme segnalando al 112 il mancato rientro dello zio che era uscito a cercare funghi nel Parco Pineta di Appiano Gentile. Da quanto è stato possibile ricostruire l’anziano, addentrandosi nel bosco, è scivolato nel torrente in secca senza riuscire a riprendere il sentiero a causa della stanchezza e delle ferite rimediate nella caduta.

Immediate le ricerche dei carabinieri di Appiano con i colleghi del Radiomobile, della Compagnia Intervento Operativo del 3^ Reggimento Lombardia e il supporto della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. La zona, peraltro, è ben nota ai militari impegnati spesso in azioni di monitoraggio e prevenzione dei reati. Setacciata l’area, nonostante le scarse condizioni di visibilità (per il buio e la fitta vegetazione) i carabinieri hanno notato un biglietto scritto a mano perso dall’anziano, elemento chiave che ha permesso a poca distanza di trovare l’83enne seduto a terra. Stanco e provato, era comunque in buone condizioni di salute. Dopo i soccorsi l’anziano ha potuto riabbracciare i familiari.

© Riproduzione riservata