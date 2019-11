Il deputato Pd Gian Mario Fragomeli ospite questa sera del “Dariosauro”

Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese del Partito Democratico, sarà ospite questa sera del Dariosauro, settimanale di attualità politica in onda tutti i lunedì su Espansione Tv a partire dalle 21.20.

Sindaco dal 2004 (e per 10 anni) di Cassago Brianza, paese nel quale era stato assessore dal 1995 al 1999, Fragomeli – 46 anni – è stato eletto alla Camera dei Deputati per la prima volta nel 2013 e confermato poi cinque anni dopo, nel 2018, nella circoscrizione Lombardia 1.

I telespettatori, come sempre, avranno domani sera la possibilità di intervenire in diretta alla trasmissione condotta dal giornalista del Corriere di Como Dario Campione.

Potranno farlo chiamando il numero telefonico 031.3300655 oppure inviando messaggi scritti o vocali su WhatsApp al numero 335.7084396. È possibile anche interagire sui canali social dove è sempre attivo l’hashtag #dariosauro.

