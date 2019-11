Villa Guardia, 70 studenti in visita alla Base dell’elisoccorso e del 118

Questa mattina la Base del 118 e dell’Elisoccorso di Villa Guardia ha ospitato 33 alunni della scuola Primaria di Civenna (classi 3, 4, 5a elementare) e 37 alunni della scuola Secondaria di Nesso (classi 1, 2, e 3a media) per un mini open day.



Il personale della struttura, sede anche della SOREU – Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza dei Laghi, ha coinvolto gli studenti in un tour didattico-illustrativo del sistema di Soccorso in Regione Lombardia.

Bambini e ragazzi hanno avuto poi la possibilità di visitare la Sala Operativa e conoscere da vicino altre realtà coinvolte nel soccorso grazie alla presenza di una rappresentanza del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, dei Vigili del Fuoco e dei gruppi OPSA-Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua, che hanno fornito informazioni sull’organizzazione del soccorso in luoghi impervi o boschivi e nei corsi d’acqua e nel lago.

Alunni e insegnanti sono stati poi protagonisti di una simulazione di soccorso sanitario, in tutte le fasi, dalla chiamata al 112 fino all’intervento di ambulanza e mezzo di soccorso con medico e infermiere. E’ seguita una dimostrazione su come comportarsi in caso una persona sia colta da improvviso malore.

La giornata si è conclusa con le “Soccorriadi”, che prevedono test e prove pratiche di soccorso, e la consegna di un attestato di partecipazione all’evento.

