Calcio, trasferta in Toscana per il Como in cerca di riscatto

Il Como prova a ripartire dalla trasferta in Toscana. Domani, allo stadio di Grosseto, la squadra di mister Marco Banchini sfiderà la Pianese, un’altra delle neopromosse in serie C. Le due formazioni in classifica sono separate da un punto: i lariani sono a quota 18, i toscani a 17.

Dopo due sconfitte consecutive e con soli due punti conquistati nelle ultime cinque partite, i lariani sono chiamati a invertire la rotta. La Pianese però sarà un avversario determinato, che nell’avvio del campionato ha fatto meglio rispetto alle aspettative.

La partita si disputerà a Grosseto perché l’impianto sportivo di Piancastagnaio, stadio casalingo della Pianese, è in ristrutturazione. Sono 27 i giocatori convocati da Banchini per la trasferta in Toscana.

Domenica scorsa, l’allenatore del Como ha parlato del momento più difficile da quando è alla guida della squadra. Domani è chiamato a dare la scossa ai suoi giocatori. In settimana è stata avviata anche una collaborazione con lo psicopedagogista sportivo Samuele Robbioni, che lavorerà sia con la prima squadra sia con il settore giovanile.

Nella sedicesima giornata, la capolista Monza giocherà in casa contro l’Alessandria. Tra le sfide in programma Pro Vercelli-Renate e Arezzo-Novara.

© Riproduzione riservata