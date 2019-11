Impianti sportivi, Regione e Comune riannunciano investimenti per 14 milioni

Regione e Comune di Como riannunciano un maxi investimento per le strutture sportive, con uno stanziamento che supera i 14 milioni di euro per il nuovo palazzetto di Muggiò, la riqualificazione dei centri di via Spartaco e via Acquanera e il rifacimento degli spogliatoi del rugby.

Gli investimenti erano stati già annunciati in una conferenza stampa nel mese di dicembre di due anni fa. I soldi sono stati messi a disposizione nell’ambito del Patto per la Regione Lombardia sottoscritto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla regione Lombardia quando erano guidati rispettivamente da Matteo Renzi e Roberto Maroni. Nel 2017, al momento dell’annuncio della disponibilità dei fondi, erano stati indicati tempi brevi per l’avvio dei lavori.

Nella pratica, i soldi non sono ancora stati usati perché prima di procedere con i cantieri sono necessari passaggi tecnici e burocratici che solo nel recente passato sono state finalmente avviate. In particolare sono stati sottoscritti tra Comune e Regione i patti per l’utilizzo delle risorse per i singoli progetti e si stanno definendo i relativi schemi di convenzione. Agli annunci dovrebbero ora dunque seguire anche gli interventi concreti promessi da Regione e Comune.

Gli assessori comunale e regionale alla partita intanto si dicono soddisfatti. «Si è deciso di intervenire sugli impianti sportivi – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Como Marco Galli – scegliendo quelli maggiormente ammalorati per strutture, campi, spogliatoi, e considerando quelli attualmente più utilizzati o con maggiori potenzialità di utilizzo».

Il progetto più importante, per il quale è previsto un investimento di circa 9 milioni e mezzo di euro tra costruzione della struttura e nuova viabilità, è quello del palazzetto di Muggiò.

«Per il Comune di Como sono stati finanziati cinque importanti progetti – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di regione Lombardia – Uno stanziamento significativo che rappresenta un’importante azione concreta che Regione Lombardia ha voluto mettere in atto per migliorare lo stato di salute delle principali strutture sportive cittadine. L’obiettivo è quello di rendere palazzetti e le strutture sempre più sicure e accessibile a tutti».

© Riproduzione riservata