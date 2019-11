Pediatria, l’Abio regala nuove poltrone agli ospedali Sant’Anna e Sant’Antonio Abate di Cantù

Abio Como, la sezione comasca dell’Associazione bambino in ospedale, ha donato ai reparti di pediatria degli ospedali Sant’Anna di San Fermo e Sant’Antonio Abate di Cantù venti poltrone letto per ogni stanza dei due presidi. Gli arredi hanno una struttura portante in acciaio e la poltrona si trasforma in un letto senza dover rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale; sono dotati di materasso ignifugo, lavabile e disinfettabile; in materiale ignifugo sono anche i rivestimenti in ecopelle.

Le poltrone sono state consegnate con una momenti di festa al quale hanno partecipato il direttore sociosanitario Raffaella Ferrari, il presidente di Abio Como, Franca Bottacin, il direttore del dipartimento materno-infantile di Asst Lariana Alfredo Caminiti e il primario della pediatria del Sant’Anna Angelo Selicorni, insieme a diverse volontarie Abio sia del Sant’Anna che del Sant’Antonio Abate. “Il mondo dell’associazionismo presta un prezioso supporto sia all’interno dell’ospedale che sul territorio alle attività sociosanitarie – ha sottolineato Ferrari – Il nostro obiettivo è che i rapporti e il coinvolgimento siano sempre più stretti con tutti”.

