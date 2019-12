Puntata speciale del Dariosauro, due ospiti questa sera in studio e da Milano

Puntata speciale, questa sera, del Dariosauro, settimanale d’informazione e di attualità politica in onda tutti i lunedì in diretta su Espansione Tv a partire dalle 21.20. Il tradizionale faccia a faccia condotto dal giornalista del Corriere di Como Dario Campione, per una volta, lascia il posto a un confronto a distanza.

Gli ospiti della serata, infatti, saranno due: in collegamento video da Milano l’assessore alla Sicurezza della Lombardia Riccardo De Corato, storico esponente di Fratelli d’Italia; in studio, invece, il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Piloni.

I telespettatori potranno invece come sempre intervenire con i loro commenti, le loro opinioni e le loro domande agli ospiti chiamando lo studio al numero 031.3300655 e inviando messaggi scritti o vocali su WhatsApp al numero 335.7084396. Sui social è sempre attivo l’hashtag #dariosauro.

© Riproduzione riservata