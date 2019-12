“I miracoli del monte di gesso”, il nuovo documentario di Dario Tognocchi

La Sicilia vista, immaginata e raccontata attraverso gli occhi di un rifugiato del Mali, sbarcato ragazzino sull’Isola italiana dopo un viaggio tra il deserto e il mare e diventato poi educatore dei bambini di un centro per richiedenti asilo. “I miracoli del monte di gesso” è la nuova docu-fiction dell’attore e regista comasco Dario Tognocchi. Il lavoro sarà presentato in anteprima nazionale a Palermo e a Como il prossimo 30 gennaio.

“Il progetto è stato realizzato e prodotto dall’associazione I Girasoli di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Il documentario è il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto in forme dirette e attive i ragazzi dello Sprar, Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati, di Milena e le comunità ospitate a Sutera, nel lavoro di scrittura, recitazione e di registrazione audio e video del documentario”, come spiega Tognocchi.

“Non solo soggetti del film, perché protagonisti della storia – aggiunge il regista comasco, ma anche protagonisti della sua realizzazione, attraverso un corso formativo e la partecipazione diretta nei vari ruoli”.

L’Associazione “I Girasoli” ha come obiettivo trasformare con l’accoglienza e l’ospitalità dei giovani di Sutera e Milena, in persone attive, offrendo loro la possibilità di partecipare ad attività di vario genere. Il documentario “I miracoli del monte di gesso” e il suo backstage, raccontano in modo divertente e inconsueto questo mondo, immerso nella Sicilia che lo contiene e lo rende possibile.

