Scuola, mancano insegnanti di sostegno. I posti vacanti coperti (anche) da personale non specializzato

Scuola comasca, la crisi degli insegnanti c’è in particolare nel mondo del sostegno e nella scuola primaria. A settembre erano 600 i posti scoperti, dopo tre mesi dietro a quasi tutte le cattedre siede un docente ma spesso non è abilitato o non è specializzato. La conferma arriva da Albino Gentile, segretario della Cisl Scuola dei Laghi. In questi mesi si è lavorato tanto con le Mad (tecnicamente la “Messa a disposizione”), strumento molto utilizzato che permette ai candidati di ottenere delle supplenze brevi o annuali. In questo modo i dirigenti scolastici che non riescono a trovare insegnanti fanno riferimento agli aspiranti docenti che hanno proposto la loro candidatura e disponibilità.

Di fatto “Ciò vuol dire che nella migliore delle ipotesi – precisa Gentile – c’è personale abilitato all’insegnamento ma non specializzato nel sostegno, nella peggiore, che è stato reclutato personale che ha un titolo idoneo per stare dietro a una cattedra ma non è neppure abilitato all’insegnamento”. Chi lavora sul sostegno dovrebbe essere un docente titolato, abilitato e specializzato. “Il problema – torna a ribadire il sindacalista – è proprio che non ci sono abbastanza specializzati. Non possiamo mandare avanti le scuole con i docenti che hanno proposto la propria candidatura mettendosi a disposizione. In particolare per il sostegno, parliamo di studenti che hanno esigenze specifiche”.

Quindi l’appello alla politica: “La necessità è avere personale abilitato e specializzato, – ha aggiunto – se non vengono proposti corsi che qualifichino il docente questi vuoti non li colmeremo mai e a settembre saremo nella stessa condizione. Ricordo che lo scorso anno – chiarisce – per il percorso di specializzazione in questo ambito la Lombardia ha attivato soltanto 220 posti su tre università, in Veneto, per fare un esempio, erano 850” conclude Gentile.

Nel comasco tra le situazione ancora da definire spiccano alcuni paesi dell’Erbese in cui si cercava ancora personale.

