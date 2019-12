Guardia di finanza, il nuovo comandante provinciale al lavoro a Palazzo Terragni

E’ ufficialmente in servizio ormai da alcune settimane il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza di Como, colonnello Giuseppe Coppola. Il 18 ottobre scorso ha ufficialmente avuto l’incarico dopo il pensionamento dell’ex comandante Alberto Catalano.

Il nuovo comandante ha preso servizio nell’ufficio di Palazzo Terragni. Classe 1970, il colonnello Coppola ha trascorso gli ultimi anni di servizio a Torino. In precedenza ha lavorato in particolare a Milano e in diverse zone della Sicilia, da Trapani a Palermo. Tra gli incarichi rivestiti prima di approdare a Como anche quello di comandante del gruppo della guardia di finanza dell’aeroporto di Malpensa, “un ruolo che mi ha permesso di sperimentare di fatto anche l’attività di controllo di un confine”, come ha ricordato lo stesso colonnello Coppola.

Il militare delle fiamme gialle ha frequentato anche il 40esimo corso superiore di polizia tributaria, un titolo che si aggiunge alle quattro lauree conseguite dal colonnello Coppola. Il neo comandante si è subito immerso nella realtà comasca, affiancato dai collaboratori in servizio a Palazzo Terragni.

© Riproduzione riservata