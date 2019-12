Trenord, sconto del 30% sull’abbonamento di gennaio. Milano-Chiasso, a dicembre in ritardo due treni su tre

Troppi ritardi e cancellazioni anche nel mese di ottobre: i pendolari delle linee ferroviarie lombarde peggiori avranno diritto a uno sconto del 30 per cento sull’abbonamento di gennaio 2020. Tra le direttrici che non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal contratto di servizio, si trova, come ogni mese, anche la Chiasso-Como-Monza-Milano, recentemente classificata come la quarta linea peggiore d’Italia dal rapporto Pendolaria di Legambiente. La direttrice non risulta però quella che ha registrato più ritardi lo scorso mese di ottobre, quando è stata superata dalla Lecco-Molteno-Como. La peggiore in assoluto in Lombardia è risultata la Lecco-Carnate-Milano. E guardando il report dei ritardi di dicembre, la situazione non sembra migliorare. I treni in orario o in anticipo dall’inizio del mese fino ad oggi sulla linea S11 Chiasso-Milano sono stati 186, contro i 334 in ritardo e i 63 soppressi. Si tratta di due treni su tre arrivati dopo l’orario previsto o cancellati. Sono stati totalizzati complessivamente 2.807 minuti di ritardo.

