Treni, guasto a Milano Porta Garibaldi: mattinata di caos in Lombardia

Treni: mattinata di caos in tutta la Lombardia, a causa di un guasto nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi.

A partire dalle 5.30, Reti Ferroviarie Italiane – azienda di Ferrovie dello Stato che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale – ha comunicato rallentamenti nella circolazione a causa di problema tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni a Milano Porta Garibaldi.

In mattinata si annunciavano ritardi fino a un’ora e mezza.

La situazione è rimasta critica fino al pomeriggio.

Soltanto dopo le 15, infatti, Rfi informava i passeggeri che stava tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria nel nodo di Milano.

Pesanti disagi per i passeggeri comaschi: come riportato dal sito viaggiatreno.it, i principali collegamenti tra Como San Giovanni e Milano Porta Garibaldi sono saltati.

Cancellati i quattro treni della mattina e tutti i convogli verso Porta Garibaldi fino a mezzogiorno.

Un problema non solo per i pendolari che oggi lavoravano, ma anche per le migliaia di cittadini che dovevano spostarsi tra una città e l’altra per raggiungere le famiglie per la vigilia di Natale.

Comprensibilmente dure le parole dell’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi. “Questa mattina si è verificato un guasto elettrico molto grave alla rete statale di Rfi che ha causato ritardi a catena, soppressioni, treni bloccati. Disagi enormi, che si aggiungono a quelli che in Lombardia si continuano a subire, troppo spesso per l’inadeguatezza di un’infrastruttura ferroviaria che deve essere manutenuta, ammodernata e potenziata – ha detto l’assessore – Occorre che Rfi risolva strutturalmente i problemi del nodo di Milano, garantendo tempistiche ragionevoli e soprattutto certe per gli interventi”.



© Riproduzione riservata