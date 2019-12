Sicurezza, dalla Regione Lombardia 2,6 milioni ai Comuni per rinnovare mezzi e strumenti della polizia locale

Uno stanziamento di 2 milioni e 600mila euro destinato ai Comuni per acquistare dotazioni e strumenti e per rinnovare il parco veicoli delle polizie locali: è quanto prevede una delibera approvata dalla giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Polizia locale, Riccardo De Corato. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14 del 31 gennaio 2020.

Con il bando della Regione sarà possibile acquistare: moto, scooter, auto ecologiche, biciclette elettriche, droni, radio portatili e veicolari, dash cam (telecamera da cruscotto), bodycam, ossia le telecamere da posizionare sulla divisa, ma a anche tanti altri strumenti utili agli agenti come i metal detector o i defribillatori portatili, e materiale didattico per l’insegnamento della sicurezza stradale nelle scuole.

Lo stanziamento è così suddiviso: 500mila euro destinati a progetti presentati dai comuni in forma singola, con popolazione fino a 15.000 abitanti; 500mila euro per progetti presentati dai comuni in forma singola con popolazione oltre i 15.000 abitanti; 800mila euro destinati a progetti presentati da 2 a 5 enti associati, comunità montane e unioni di comuni composti da 2 a 5 comuni; 800mila euro destinati a progetti presentati da 6 o più enti associati, da comunità montane e unioni di comuni composti da almeno sei comuni.

