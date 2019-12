Qualità dell’aria, a Como PM10 oltre i limiti per due giorni consecutivi

Qualità dell’aria scarsa a Como e provincia. L’assenza di piogge ha fatto alzare i livelli di polveri sottili presenti in atmosfera. Nel capoluogo, secondo i dati di Arpa Lombardia, la centralina di via Cattaneo ha rilevato un valore di Pm 10 superiore la soglia limite per due giorni consecutivi. Sabato e domenica i valori di Pm10 hanno raggiunto rispettivamente i 51 e i 55 microgrammi per metro cubo. La soglia massima è fissata a 50. Alti anche i valori relativi alle di Pm 2.5, le particelle inquinanti più piccole. Ieri a Como hanno raggiunto quota 51 microgrammi per metro cubo, oltre la soglia limite fissata a 25.

Valori simili si registrano anche a Cantù: sempre nella giornata di ieri le Pm 10 quota 54 microgrammi per metro cubo. Qualità dell’aria scarsa anche a Erba, dove le Pm 10 hanno toccato i 46 microgrammi per metro cubo, sotto la soglia limite ma in aumento, con un balzo rispetto al giorno precedente di 10 microgrammi per metro cubo.

Se il trend di questi ultimi giorni dovesse proseguire, l’inquinamento potrebbe peggiorare.

