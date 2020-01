Smog, migliora l’aria di Como. Milano ancora asfissiata dalle polveri

L’allarme smog si è attenuato, almeno a Como. A Milano e nell’hinterland, infatti, le polveri sottili – i killer invisibili che respiriamo con l’aria inquinata – sono ancora sopra il livello di guardia.

Ma nella parte settentrionale della Lombardia, come detto, la situazione è in via di miglioramento.

Nella cartina pubblicata da Arpa Lombardia, che mappala diffusione delle polveri sottili nell’atmosfera di tutta la regione, il rosso indica un’alta concentrazione di Pm10: a scalare, arancione, giallo e verde.

Milano e Monza sono rosse, così come Bergamo. Salendo verso il nord della Lombardia, il colore si attenua: Como è arancione, Lecco giallo. Ancora più a nord, verso Alpi e Prealpi, l’aria migliora sensibilmente. Infatti il colore è verde.

Entrando nel dettaglio dell’aria di Como, si scopre che ieri – per la prima volta dopo quattro giorni – il livello di polveri sottili è sceso sotto il livello di guardia dei 50 microgrammi al metro cubo, attestandosi sui 47 microgrammi.

Nei quattro giorni precedenti, aveva invece superato la soglia, con un picco mercoledì di 75 microgrammi.

Attualmente, le misure antismog di primo livello – che limitano la circolazione delle auto fino agli Euro 4 diesel – restano attive solamente in provincia di Milano.

