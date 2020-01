Moda e sostenibilità, la Regione finanzia progetti “green”. Stanziati 900mila euro per la provincia di Como

Tessile, moda e sostenibilità: le tre parole chiave alla base del bando ‘Fashiontech-Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile’ promosso da Regione Lombardia, che mette a disposizione 10 milioni di euro. Anche la provincia di Como è tra le destinatarie del finanziamento, con quasi 900mila euro. Sul Bollettino ufficiale della Regione è stato pubblicato l’elenco dei 17 progetti ammessi. “La Lombardia punta a diventare la prima regione ‘green’ d’Italia nel settore del tessile e quindi della moda, – ha commentato l’assessore regionale Lara Magoni – investendo risorse a sostegno delle aziende che, attraverso l’innovazione e la sostenibilità, avviano dei percorsi virtuosi da un punto di vista ambientale. Una misura necessaria, considerando che proprio quella del tessile, dopo il petrolio, è la seconda industria più ‘inquinante’ al mondo”. Al bando potevano partecipare gruppi di imprese, da 3 a 6. I progetti ammessi sono 2 a Como, Milano e Varese, 7 in provincia di Brescia; 1 per ciascuno alle provincie di Cremona, Lecco, Lodi e Monza e Brianza. “Grazie a Fashiontech – spiega Magoni – 61 aziende lombarde potranno sviluppare progetti innovativi e sostenibili legati al settore della moda e del design. Ed è solo grazie alla ricerca e alla volontà di rimanere competitivi che potremo garantire un futuro importante a tutto il comparto”. I progetti vincitori del bando che vedono come capofila imprese della provincia di Como sono “Trame”, con un’azienda di Senna Comasco, e “Green.Tex” con un’azienda di Lomazzo.

